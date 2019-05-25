В субботу, 25 мая, в Киеве женщина прыгнула с моста Метро в Днепр. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"25 мая в 4:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что с моста Метро в реку Днепр упал человек. На место происшествия были направлены водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения", - сообщили спасатели.

Прибывшие на место водолазы обнаружили на расстоянии в 150 метров от берега женщину. С помощью водолазно-спасательного снаряжения водолазы спасли женщину 1987 года рождения.

По дороге к берегу, женщине была оказана первая домедицинская помощь. А на береге сотрудники ГоСЧС передали женщину врачам.

Фото: ГосЧС

Напомним, что в Киеве девушка выпрыгнула с высотки после ссоры с парнем, и упала на автомобиль Mitsubishi.

Также в Киеве мужчина подрался с родителями и выпрыгнул из окна десятого этажа.