В Каннах вручили "Золотые пальмовые ветви" на 72-й церемонии кинофестиваля. Триумфатором стал режиссер Пон Джун-хо с фильмом "Паразиты".

Приз Каннского жюри был поделен между режиссером Ладжи Ли, снявшем фильм "Отверженные", и режиссерами Жулиано Дорнелем и Клебером Мендонсой Фильо за киноленту "Козодои".

Награду за лучший сценарий к фильму "Портрет молодой женщины в огне" получила Селина Скьямма. Награды за лучшие мужскую и женскую роли получили Антонио Бандерас("Боль и слава") и Эмили Бичем ("Малыш Джо").

Лучшим дебютом стал фильм "Наши матери" Сезара Диаза. Гран-при жюри достался режиссеру Мати Диопу за картину "Атлантика". Специальный приз жюри получил Элиа Сулейман за фильм "Должно быть, это рай".

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм "Дылда" вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.

Возглавлял жюри в этом году оскароносный мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Судьи посмотрели 21 фильм за 11 дней.

Напомним, что на Каннском фестивале впервые показали новый фильм Тарантино "Однажды в Голливуде".