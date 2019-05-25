В субботу, 25 мая, в Киеве в день города открыли велопешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой.

Глава КГГА заявил, что общая стоимость работ составила около 400 млн грн. Сам мост обошелся в 275 млн грн., строительство фонтана, благоустройство части Владимирской горки и прокладка сетей – около 90 млн грн, укрепление склонов 55 млн грн.

Кличко отметил, что сам мост выполнен из бетона, железа и стекла. Его длина составляет 210 метров, ширина – 6 метров, а в зонах смотровых площадок – 14 метров. Высота центральных опор сооружения - 22 и 32 м. При этом в строительстве использовали 90% украинских материалов. "Я очень рад, что такие уникальные объекты есть в нашем городе", – отметил мэр столицы.

На церемонии открытия также присутствовал брат мэра, титулованный чемпион по боксу Владимир Кличко. Братья вместе протестировали мост, попрыгав на его стеклянной части.

Журналист Евгений Куксин в Facebook сообщил, что под одну из стеклянных частей моста уже затекла вода. По его словам, сам мэр данный факт прокомментировал так: "это заменят".

Также во время открытия моста на нем образовалась давка. Люди буквально стояли в пробке на пешеходном мосту.

Фото: facebook.com/yevhen.kuksin

Напомним, ранее появилось видео, как Кличко испытывал стеклянный мост в Киеве.