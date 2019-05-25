Названы имена военных ВСУ, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории на Донбассе и были пленены. Личные данные публиковала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк.

Сообщается, что в плен попало восемь военных:

старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)

старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)

старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)

старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)

старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)

прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)

старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)

старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

Ранее "Страна" сообщала подробности пленения военных на Донбассе.