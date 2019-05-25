Названы имена военных ВСУ, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории  на Донбассе и были пленены. Личные данные публиковала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк. 

Сообщается, что в плен попало восемь военных: 

  • старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
  • старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
  • старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
  • старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
  • старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
  • прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
  • старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)
  • старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

Ранее "Страна" сообщала подробности пленения военных на Донбассе.

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