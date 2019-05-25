Названы имена украинских военных, которых взяли в плен на Донбассе
Названы имена военных ВСУ, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории на Донбассе и были пленены. Личные данные публиковала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк.
Сообщается, что в плен попало восемь военных:
- старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
- старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
- старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
- старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
- старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
- прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
- старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)
- старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)
Ранее "Страна" сообщала подробности пленения военных на Донбассе.
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