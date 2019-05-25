Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Первой леди приняли участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации. На мероприятии он заявил о необходимости господдержки организаций, защищающих украинцев от алкоголизма и наркомании, сообщает пресс-служба АП.

Лагерь находится в пансионате "Подснежник" в Киевской области. Отмечается, что Зеленский оказывает поддержку Ассоциации и ее подопечным уже несколько лет.

"Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а прежде всего - политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциациям, к этому вопросу в целом", - рассказал глава государства.

По его мнению, для решения проблемы наркотической и алкогольной зависимостей государство на законодательном уровне должно оказывать большую поддержку ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми, защищать молодежь и других украинцев от алкоголизма и наркомании, сформировать четкий план мероприятий для решения этих проблем.

Фото: president.gov.ua

Напомним, что Зеленский едет с официальным визитом в Канаду.

Также Зеленский после разговора с Меркель анонсировал звонок Макрону.