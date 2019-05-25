Над Украиной пролетит "поезд" из 60 спутников Илона Маска. Как и когда на них посмотреть
В Украине смогут наблюдать пролет 60 спутников, которые сегодня успешно вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Об этом сообщает наблюдательная астрономия Astro Alert.
Спутники можно будет наблюдать в определенное время. Также известно точное время появления спутников над Киевом, Харьковом и Львовом. Однако стоит отметить, чтобы увидеть спутники в небе своими глазами, специалисты советуют выйти на улицу заранее. Ярче всего спутники будут, если наблюдать за ними в затемненной местности.
Киев - 22:09, 23:45, 01:23, 04:15;
Харьков - 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31;
Львов - 22:02, 23:38, 01:15, 02:52, 04:29.
Напомним, что SpaceX запустила в космос тяжелый Falcon 9, вывела на орбиту 60 спутников и вернула обратно ступень.
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