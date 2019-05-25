В США суд принял решение временно запретить тратить бюджетные деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом передает DW.

Отмечается,что Конгресс США не предусматривал целевое использование этих денег для реализации проекта "Стена", на котором настаивал глава Белого Дома Дональд Трамп. Судья посчитал,что действия правительства противоречат принципам распределения властных полномочий, действующих с момента основания Штатов.

Департамент национальной безопасности, Пентагон и администрация президента США пока не прокомментировали решение суда.

В начале 2019 года Трамп подписал указ о введении в США чрезвычайного положения, что позволяет получить деньги на осуществление проекта по возведению стены между США и Мексикой. В марте стало известно, что благодаря режиму чрезвычайного положения президент США намерен получить более 8 миллиардов долларов для строительства стены.

Пентагон выделил из своего бюджета 1 млрд долларов. Предполагалось, что предоставленные средства будут использованы для строительства 91-километрового отрезка стены в Техасе.

Напомним, что журналисты узнали, какую страшную стену хочет видеть Трамп на границе с Мексикой.

Также Трамп заявил, что отправил военных на границу с Мексикой.