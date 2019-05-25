Сразу три футбольные команды из Украинской Первой лиги могли получить путевку в матчи плей-офф за выход в Премьер-лигу. У "Колоса", "Металлиста 1925" и "Волыни" перед последним, 28-м, туром было по 51 очку

"Колос" свой матч выиграл, обыграв "Оболонь-Бровар". "Волынь", доигрывая в меньшинстве, сыграла по нолям с "Горняком-Спорт", а "Металлист" проиграл "Авангарду", несмотря на численное преимущество в последние минут 20 (с добавленным временем).

В результате "Колос" сыграет в плей-офф сыграет с командой, которая займет по итогу сезона в УПЛ 11-ю строчку, "Волынь" – с 10-й командой элитного дивизиона.

Отметим, что Днепр 1 выиграл Первую лигу и вышел напрямую в элитный дивизион.

Напомним, что юношеская сборная Украины обыграла США в начале ЧМ по футболу в Польше.

Также Федерацию футбола Украины переименовали в Украинскую ассоциацию футбола.