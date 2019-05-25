В Киеве пьяный мужчина напал на ребенка, пытаясь свернуть ему шею. Инцидент произошел в супермаркете на ул. Павла Тычины, передает пресс-служба полиции столицы.

Сообщается, что 9-летний мальчик вместе со своей мамой стоял у кассы в супермаркете. В этот момент к ребенку подошел мужчина, взял его за голову и пытался свернуть шею. Мама мальчика сразу набросилась на нападавшего, начала избивать, тогда он отпустил ребенка и упал.

Мужчину задержали охранники магазина и держали до приезда полиции. Уже на месте полицейские установили, что нападавший был пьян, в его крови обнаружили 3,09 промилле алкоголя. Задержанный оказался местным жителем 1977 года рождения.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по статье "Хулиганство", а суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

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Напомним, что в центре Киева мотоциклист проехался по тротуару и избил пешехода, которого чуть не сбил.

Также в Киеве подростки избили и бросили в фонтан мужчину, который заступился за мальчика.