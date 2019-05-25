В субботу, 25 мая, жителей Киева напугал самолет, который кружил над жилыми районами столицы. Об этом в Facebook сообщает группа "Самый Русановский".

Сообщается, что воздушное судно сфотографировали перед тем, как авиалайнер приземлился в аэропорту. Судя, по отслеживанию сервиса Flightradar, судно совершило 7 кругов по "горизонтали" и 3 - по вертикали.

"Внимательные жители Русановки понаблюдали за тем, как перед посадкой в Жулянах (Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport) пассажирский Аэробус наматывает круги над районом (наверное сжигает топливо для безопасной посадки) и поймали борт в кадр. Вышло достаточно интересно. Как думаете, насколько безопасны такие виражи над густонаселенным городом?" - сказано в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине начали "минировать" самолеты. Борт, летевший из Киева в Египет, посадили в Одессе.

Также в Борисполе поймали вора, который тоннами воровал керосин для самолетов.