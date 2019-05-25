В субботу, 25 мая, в Киеве уже проходят мероприятия в честь предстоящего Дня города. Об этом пишет "Информатор".

Так, в Дарницком районе столицы, в парке Партизанской славы, установили национальный рекорд и презентовали торт с 20 разными вкусами, длиной более шести метров и весом около полтонны. Кондитерское изделие проходило по категории "Наибольшее количество видов тортов в одном изделии". Рассчитан гигантский торт на пять тысяч человек.

Кроме самого установления рекорда, в рамках праздника были и другие развлечения: стрельба из лука, рисование, игры и конкурсы. Также всем присутствующим предложили отведать приготовленный торт-великан.

Видео: YouTube/informator.ua

Напомним, "Страна" публиковала программу мероприятий на день Киева, которому исполняется 1537 лет.

Также мы писали, что в воскресенье, 26 мая, в Киеве перекроют улицы из-за "Пробега под каштанами".