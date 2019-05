Во французском Страсбурге в финале WTA турнира категории International украинка Даяна Ястремская обыграла 24-й номер мирового рейтинга из Франции Каролин Гарсию – 6:4, 5:7, 7:6. В результате nретья ракетка Украины стала победителем данного турнира, передает "Трибуна".

Сообщается, что матч продолжался почти три часа. Ранее 19-летняя украинка не играла с француженкой. Так что первая игра стала для Ястремской победной.

Украинка, на данный момент 42-я ракетка мира, за победу на турнире получит 43 тысячи долларов и 280 очков рейтинга. Призовой фонд грунтового турнира составлял 250 000 долларов.

Гарсия в четвертьфинале выбила другую украинку Марту Костюк.

