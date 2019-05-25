Для того чтобы рассмотреть дело об иммунитете украинских моряков, будет создан отдельный арбитраж, который может собираться годами. Об этом со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль пишет "Корреспондент".

"По сути дело будет рассматриваться не в этом суде. Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции. Это будет длиться годами. Но основное, что мы получили сегодня - это вопрос освобождения наших моряков, это вопрос освобождения наших кораблей, и то, что трибунал признал, что у них есть юрисдикция, то, что трибунал признал, что предостережение РФ относительно военной активности не применяется и что есть неотложность для обеспечения принятия этого решения", - сказала Зеркаль.

Тем не менее, по словам Зеркаль, и Россия, и Украина через месяц должны будут отчитаться перед судом о выполнении его решения. В случае, если РФ не выполнит свои обязательства, то ей грозят международные санкции. Также Зеркаль подчеркнула, что решение трибунала "даже более четкое, чем мы надеялись".

Напомним, в субботу, 25 мая, трибунал обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. РФ должна доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Впрочем, в России не признали решение Международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Между тем, Зеленский после решения трибунала ООН ждет от России освобождения моряков.