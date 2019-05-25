Утром в субботу, 25 мая, в Николаеве прошел мощный ливень, который полностью затопил город. На некоторых улицах образовались "озера" по пояс глубиной. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в YouTube.

Жители Николаева были вынуждены придумывать, как перейти затопленные дороги, не промочив всю одежду. Некоторые подошли к вопросу решительно и решили просто раздеться до нижнего белья и переходить "озера" вброд.

В сети появилось видео, как на Дормашине, которая всегда была проблемным местом в ливень, трое парней разделись до трусов, подняли вещи над головой и перешли улицу, затопленную по пояс.

Видео: YouTube/ Игорь Арчибисов

Напомним, Харьков засыпало градом и затопило. Мы публиковали фото и видео последствий стихии.

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