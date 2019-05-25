Специальный представитель США по Украине Курт Волкер полагает, что Россия должна выполнить решение Международного трибунала по пленным украинским морякам и освободить их. Об этом он написал в своем Twitter.

"России пора освободить членов экипажа и суда, которые были незаконно захвачены", - написал Волкер.

Также он опубликовал ссылку на статью в The New York Times о соответствующем решении Международного трибунала по морскому праву.

Скриншот: Twitter/ Kurt Volker

Напомним, в субботу, 25 мая, трибунал обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. РФ должна доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Впрочем, в России не признали решение Международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Между тем, Зеленский после решения трибунала ООН ждет от России освобождения моряков.

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