Супрун объяснила украинцам, как избежать болезни щитовидной железы
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во Всемирный день щитовидной железы - 25 мая рассказала, что следует делать для здоровья и нормальной работы щитовидной железы.
Об этом она сообщила в Facebook.
"Щитовидная железа вырабатывает гормоны тироксин и трийодтиронин, которые участвуют в регуляции ряда биохимических процессов, в том числе - адаптации интенсивности обмена веществ к потребностям тела в данный момент", - отметила глава Минздрава.
Супрун пояснила, что гормоны щитовидной железы действуют на все клетки тела и влияют на такие процессы, как:
- интенсивность обмена веществ и поглощения в кишечнике;
- адаптация к температуре окружающей среды;
- поглощение липопротеинов клетками (то есть от них зависит и уровень холестерина);
- работа сердца и периферических сосудов;
- рост и формирование скелета и мышц (вместе с соматропином);
- улучшение поглощения кислорода тканями;
- инициация распада жиров и углеводов;
- определение интеллектуального развития детей и эмоциональной стабильности взрослых.
Также Супрун перечислила симптомы при недостаче тиреоидных гормонов (гипотиреоз):
- слабость,
- набор веса или проблемы с его сбросом,
- сухость, жесткость волос или их потере,
- непереносимость холода,
- боль в мышцах,
- депрессивное состояние и раздражительность,
- нарушениям менструального цикла или потеря либидо,
- запоры,
- повышение уровня холестерина,
- рак щитовидной железы,
- у детей - к задержке умственного развития (кретинизму).
В то же время, подчеркнула Ульяна Супрун, в организме может быть и избыток йода и тиреоидных гормонов.
"Избыток тироксина может возникать вследствие воспаления железы или если появляются собственные антитела к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ). ТТГ - это гормон гипофиза, и именно его уровень определяет, сколько тироксина следует выделить щитовидной железе. Антитела имитируют действие гормона, поэтому железа образует лишнее", - рассказала глава Минздрава.
Супрун отметила, что ВОЗ считает безопасной дозу йода в 1 000 мкг (1 мг) в сутки. В щитовидной железе может запасаться до 16 мг йода.
Среди симптомов гипертиреоза глава Минздрава назвала такие:
- нервозность и раздражительность,
- непереносимость жары и потливость,
- дрожь, потеря веса или неспособность его набрать,
- повышенная активность кишечника,
- отечность щитовидной железы,
- тахикардия (учащенное сердцебиение),
- тонка, хрупкая и влажная кожа, неравномерный рост волос,
- нарушения сна.
В Украине, по словам Ульяны Супрун, нехватка гормонов щитовидной железы случается чаще, чем избыток. Так, дневная норма йода - 150-300 мкг, однако большинство жителей Украины потребляют только 40-80 мкг.
"Наибольшую нехватку испытывают в Черниговской области и на Западной Украине. Согласно Global Iodine Nutrition Scorecard, в Украине 382 000 детей (80 %) ежегодно рождаются с риском расстройств вследствие йододефицита и развиваются без потребления необходимого количества йода с пищей. Есть аутоиммунные болезни щитовидной железы болезнь Грейвса, болезнь Хашимото, узловой зоб. Их могут вызвать избыток йода, вирусные инфекции (ВИЧ, герпес, краснуха, эпидемический паротит), радиация и курения", - рассказала она.
Чтобы избежать заболеваний щитовидной железы Ульяна Супрун посоветовала:
- Заменить обычную соль на йодированную и добавлять ее в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся из-за нагрева.
Потреблять природные источники йода - морепродукты, морскую капусту, белую рыбу, овощи (картофель, редис, чеснок, свеклу, томаты, спаржу, зеленый лук, щавель и шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы и хурму), яйца, говядину и грецкие орехи.
Беременным и молодым матерям следует принимать добавки йода, суточную норму должен определить врач. Детей от одного года или тех, кто уже на прикорме, стоит кормить едой, приготовленной с использованием йодированной соли.
Проверять уровень тиреотропного гормона и посещать эндокринолога, чтобы вовремя обнаружить недостаток гормонов и при необходимости скорректировать рацион.
Напомним, что Супрун рассказала украинцам о преимуществах канадской системы здравоохранения.
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