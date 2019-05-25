И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во Всемирный день щитовидной железы - 25 мая рассказала, что следует делать для здоровья и нормальной работы щитовидной железы.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Щитовидная железа вырабатывает гормоны тироксин и трийодтиронин, которые участвуют в регуляции ряда биохимических процессов, в том числе - адаптации интенсивности обмена веществ к потребностям тела в данный момент", - отметила глава Минздрава.

Супрун пояснила, что гормоны щитовидной железы действуют на все клетки тела и влияют на такие процессы, как:

интенсивность обмена веществ и поглощения в кишечнике;

адаптация к температуре окружающей среды;

поглощение липопротеинов клетками (то есть от них зависит и уровень холестерина);

работа сердца и периферических сосудов;

рост и формирование скелета и мышц (вместе с соматропином);

улучшение поглощения кислорода тканями;

инициация распада жиров и углеводов;

определение интеллектуального развития детей и эмоциональной стабильности взрослых.

Также Супрун перечислила симптомы при недостаче тиреоидных гормонов (гипотиреоз):

слабость,

набор веса или проблемы с его сбросом,

сухость, жесткость волос или их потере,

непереносимость холода,

боль в мышцах,

депрессивное состояние и раздражительность,

нарушениям менструального цикла или потеря либидо,

запоры,

повышение уровня холестерина,

рак щитовидной железы,

у детей - к задержке умственного развития (кретинизму).

В то же время, подчеркнула Ульяна Супрун, в организме может быть и избыток йода и тиреоидных гормонов.

"Избыток тироксина может возникать вследствие воспаления железы или если появляются собственные антитела к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ). ТТГ - это гормон гипофиза, и именно его уровень определяет, сколько тироксина следует выделить щитовидной железе. Антитела имитируют действие гормона, поэтому железа образует лишнее", - рассказала глава Минздрава.

Супрун отметила, что ВОЗ считает безопасной дозу йода в 1 000 мкг (1 мг) в сутки. В щитовидной железе может запасаться до 16 мг йода.

Среди симптомов гипертиреоза глава Минздрава назвала такие:

нервозность и раздражительность,

непереносимость жары и потливость,

дрожь, потеря веса или неспособность его набрать,

повышенная активность кишечника,

отечность щитовидной железы,

тахикардия (учащенное сердцебиение),

тонка, хрупкая и влажная кожа, неравномерный рост волос,

нарушения сна.

В Украине, по словам Ульяны Супрун, нехватка гормонов щитовидной железы случается чаще, чем избыток. Так, дневная норма йода - 150-300 мкг, однако большинство жителей Украины потребляют только 40-80 мкг.

"Наибольшую нехватку испытывают в Черниговской области и на Западной Украине. Согласно Global Iodine Nutrition Scorecard, в Украине 382 000 детей (80 %) ежегодно рождаются с риском расстройств вследствие йододефицита и развиваются без потребления необходимого количества йода с пищей. Есть аутоиммунные болезни щитовидной железы болезнь Грейвса, болезнь Хашимото, узловой зоб. Их могут вызвать избыток йода, вирусные инфекции (ВИЧ, герпес, краснуха, эпидемический паротит), радиация и курения", - рассказала она.

Чтобы избежать заболеваний щитовидной железы Ульяна Супрун посоветовала:

Заменить обычную соль на йодированную и добавлять ее в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся из-за нагрева.

Потреблять природные источники йода - морепродукты, морскую капусту, белую рыбу, овощи (картофель, редис, чеснок, свеклу, томаты, спаржу, зеленый лук, щавель и шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы и хурму), яйца, говядину и грецкие орехи.

Беременным и молодым матерям следует принимать добавки йода, суточную норму должен определить врач. Детей от одного года или тех, кто уже на прикорме, стоит кормить едой, приготовленной с использованием йодированной соли.

Проверять уровень тиреотропного гормона и посещать эндокринолога, чтобы вовремя обнаружить недостаток гормонов и при необходимости скорректировать рацион.

Напомним, что Супрун рассказала украинцам о преимуществах канадской системы здравоохранения.

Также Супрун внезапно похвалила студентов-медиков цитатой из Ленина.