МИД Украины направило ноту протеста в Министерство иностранных дел РФ ноту протеста в связи с визитом председателя Госдумы России Вячеслава Володина в Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

"МИД выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - АР Крым и Севастополь", - сказано в заявлении.

В МИД подчеркивают, что Украина продолжает считать эту, как все предыдущие поездки российских чиновников в Крым грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, "циничным и демонстративным пренебрежением Кремлем общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Российская Федерация".

Скриншот: Facebook/ Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Напомним, в марте экс-президент Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов на неподконтрольном Донбассе. В список попал и Володин.

Также мы писали, что в Москве заявили, что Украина ввела санкции против спикера российской Госдумы Вячеслава Володина из-за его высказываний о создании рабочей группы по оценке ущерба от действий Украины в Крыму.