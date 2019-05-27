Электронная петиция №22/053988-эп, предлагающая отменить петицию "За отставку президента Владимира Зеленского", размещенная на сайте главы государства, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Это произошло в понедельник, 27 мая.

Автор петиции Леонид Яценко разместил свое предложение отменить петицию №22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского" на сайте 23 мая.

"Предлагаю отменить петицию №22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", - сказано в описании.

Напомним, на сайте президента Украины появилось более 10 петиций, призывающих отменить набравшее достаточное число голосов для рассмотрения электронного прошения об отставке президента Владимира Зеленского.

Также мы писали, что глава АП назвал петицию об отставке Зеленского шуткой.