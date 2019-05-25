В России уровень доверия до президента РФ Владимира Путина опустился до 31,7%. Об этом говорят данные проведенного 19 мая опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения.

У россиян спрашивали: "Если говорить о политиках, кому вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?" Ответов можно было выбрать любое количество.

Рейтинг доверия Путину составил 31,7%. Это меньше, чем было в марте (32%), когда фиксировали предыдущий исторический минимум доверия главе Кремля.

Также в тройку политиков, которым меньше всего доверяют, вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИД РФ Сергей Лавров (13%).

В рейтинге недоверия Путин оказался на четвертом месте (6,6%). Больше всего россияне не доверяют главе правительства Дмитрию Медведеву (23,4%), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (22,9%) и лидеру КПРФ Геннадию Зюганову (10%).

Напомним, что в Кремле назвали условие для поздравления Путина с президентством Зеленского.

Также Владимир Путин назвал главное оружие XXI века.