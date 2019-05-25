Министерство иностранных дел Украины удовлетворено решением Международного трибунала ООН по морскому праву относительно захвата Россией трех украинских кораблей с моряками в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба МИД на странице в Facebook.

"Министерство иностранных дел удовлетворено тем, что Трибунал принял приказ о временных мерах, которых требовала Украины. Сегодняшний приказ содержит серьезный сигнал для России, что она не может нарушать международное право безнаказанно. Задержание трех военно-морских кораблей и 24 моряков на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычным международным правом", - сказано в заявлении.

Отметим, что в субботу, 25 мая, трибунал обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. РФ должна доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Скриншот: Facebook/ Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Напомним, что Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву для освобождения моряков. Иск был подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН.

Также мы писали, что Россия отказалась принимать участие в заседаниях трибунала.

Кроме того, в России не признали решение Международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Между тем, Зеленский после решения трибунала ООН ждет от России освобождения моряков.