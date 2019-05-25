До конца 2019 года сеть супермаркетов "Фуршет" намерена закрыть 12-13 магазинов, что является примерно пятой частью всех торговых точек. Об этом "Новому времени" рассказал совладелец сети Игорь Баленко.

В конце марта Фуршет насчитывал 64 супермаркета в 15 регионах Украины, сказано в исследованиях компании GT Partners Ukraine. Сеть отказывается от наименее рентабельных магазинов и сконцентрируется на модернизации оставшихся, в каждый из которых может инвестировать около 500 тысяч долларов.

В последние годы Фуршет постепенно сокращал свою сеть, признал директор GT Partners Ukraine Игорь Гугля. В конце 2016 года сеть насчитывала 81 магазин, в конце 2017 года - 75 супермаркетов, а в конце 2018 года - 66 магазинов.

"Проблемы у ритейлера могли быть связаны с длительными переговорами с банками. Часть капитала было направлено на эти цели", - рассказал управляющий партнер Atlas Advisors Алексей Ращупкин.

Сейчас ритейлер намерен оптимизировать свой портфель. "Мы закроем все магазины, которые расположены далеко от наших логистических центров. Затраты на логистику очень высокие и могут доходить до 10% от стоимости товара. В тоже же время наценка на некоторых продуктах составляет 5%. Зачем возить продукцию за 500−600 км в убыток", - объяснил Баленко.

По его словам, после завершения оптимизации сети ритейлер планирует приступить к модернизации магазинов. Сумма инвестиций в ремонт каждой торговой точки составит около 500 тысяч долларов, говорит Баленко. Он добавил, что сеть планирует развиваться в Киеве, Киевской области и на западной Украине.

Напомним, что с августа супермаркеты обяжут размещать туалеты для посетителей.

Также в Днепре преступники украли из супермаркета АТБ терминал Приватбанка с деньгами.