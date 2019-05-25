26 мая, в День Киева, столицу ожидает теплая погода, осадков не предвидится. Об этом свидетельствует информация на сайте Укргдирометцентра.

Так, в воскресенье в Киеве - переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем ​​+22…+24 градуса.

По данным синоптиков, на западе Украины также ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем ​​+19...+25 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем ​+​19...+24.

По прогнозу Укргидрометцентра, 26 мая на севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Сумской области кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +​​20...+25 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Полтавской и Днепропетровкой областях кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью +10..+15, днем +​​20..+25 градусов.

На востоке Украины завтра также ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем ​​+18...+24 градуса. На юге Украины переменная облачность, в Херсонской и Запорожской областях кратковременные дожди, на остальной территории без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +​​20...+27 градусов.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, "Страна" публиковала программу мероприятий на день Киева, которому исполняется 1537 лет.

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