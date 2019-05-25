Зрители телеканала HBO, посмотрев финальную серию "Игры престолов", массово задались вопросом, как отменить подписку на сервис. Пик таких запросов в Google пришелся на 20 мая, когда вышла последняя серия саги.

По данным статистики сервиса Google Trends, запросы "Как отменить подписку на HBO?" начали набирать популярность с 18 мая и 20 достигли наивысшего уровня популярности. Это объясняют тем, многие зрители пользовались HBO только ради "Игры престолов".

Напомним, заключительный эпизод сериала "Игра престолов" разочаровал фанатов. В частности, многие подписали петицию в адрес HBO с требованием переснять последний сезон.

Также стало известно, что миллион человек подписали петицию с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов". На это требование ответила британская актриса Софи Тернер, сыгравшая в сериале Сансу Старк. По ее словам, ее не удивила реакция поклонников, так как у людей есть представления о том, как должно закончиться шоу. Когда же финал не совпадает с их ожиданиями, они начинают возмущаться.