После финальной серии "Игры престолов" разочарованные поклонники массово гуглят, как отписываться от HBO
Зрители телеканала HBO, посмотрев финальную серию "Игры престолов", массово задались вопросом, как отменить подписку на сервис. Пик таких запросов в Google пришелся на 20 мая, когда вышла последняя серия саги.
По данным статистики сервиса Google Trends, запросы "Как отменить подписку на HBO?" начали набирать популярность с 18 мая и 20 достигли наивысшего уровня популярности. Это объясняют тем, многие зрители пользовались HBO только ради "Игры престолов".
Напомним, заключительный эпизод сериала "Игра престолов" разочаровал фанатов. В частности, многие подписали петицию в адрес HBO с требованием переснять последний сезон.
Также стало известно, что миллион человек подписали петицию с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов". На это требование ответила британская актриса Софи Тернер, сыгравшая в сериале Сансу Старк. По ее словам, ее не удивила реакция поклонников, так как у людей есть представления о том, как должно закончиться шоу. Когда же финал не совпадает с их ожиданиями, они начинают возмущаться.