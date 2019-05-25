В Винницкой области была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Так, в Козятинском районе из-за АЧС сожгли больше тысячи животных. Об этом сообщает пресс-служба Козятинской РГА.

Сообщается, что вспышка африканской чумы свиней была обнаружена на свинофермах в селе Сошанское. Руководитель хозяйства 22 мая сообщил, что 11 животных умерли. После исследований оказалось, что причина - АЧС. Было выяснено, что падеж свиней начался еще с 19 мая. По состоянию на 23 мая погибли 24. На сегодняшний день изъято и сожжено все поголовье, а это - более тысячи свиней.

Сейчас в районе проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания и недопущению распространения болезни. Свиней жителей села Сошанское не будут изымать. Предположительно вирус на свиноферму могли привезти закупщики. Поэтому местным жителям советуют не продавать животных за бесценок. Также в селе ветеринары проводят обход и осматривают животных.

Напомним, под Львовом во время пожара на ферме сгорели полтысячи свиней.

Также мы писали, что в Харькове на стихийной свалке обнаружили трупы свиней, зараженные африканской чумой.