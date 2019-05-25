Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению конфликта с Украиной. Об этом он написал в субботу в Facebook.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - отметил Зеленский.

По его мнению, таким образом Россия может сделать шаг по "разблокировке переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом". "Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!", - добавил он.

Отметим, что Россия уже не признала юрисдикции трибунала ООН по этому делу.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Как сообщала "Страна", в субботу, 25 мая, трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им вернуться в Украину, а также освободить три захваченных корабля.

На своей инаугурации Зеленский заявлял, что первым шагом к переговорам с Россией станет освобождение украинских пленных.