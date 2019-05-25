В 2019 году начнется подготовительный этап к капитальному ремонту части трассы Одесса - Киев на участке между Уманью и Жашковом. Об этом со ссылкой на главу "Укравтодора" Славомира Новака пишет "Таймер".

В частности, сейчас планируется капитальный ремонт 15-километрового участка трассы. Это будет полноценная реконструкция магистрали, которую планируют построить по современным технологиям, покрыв цементобетонной смесью.

Проект будут осуществлять за счет Европейского инвестиционного банка. В 2019 году "Укравтодор" разработает необходимую проектно–сметную документацию, а затем начнутся сами работы, которые, по оценкам Новака, займут несколько лет.

Напомним, в "Укравтодоре" недавно ответили на заявление о катастрофическом состоянии трассы Одесса - Киев.

Также мы писали, что на счетах Киевской облгосадминистрации скопилось больше миллиарда гривен на ремонт дорог.