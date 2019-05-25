В партии Олега Ляшко начался раскол. Вчера из ее рядов решил выйти нардеп Игорь Мосийчук. "Баба с возу - кобыле легче", - отреагировал на исход соратника Ляшко.

Однако это вряд ли может объяснить, почему фракция РП начала распадаться накануне парламентских выборов.

"Страна" разбиралась, грозит ли фракции Ляшко раскол в Раде.

Как вышел Мосийчук

О том, что его соратник покидает фракцию, заявил сам Олег Ляшко.

"Хочу вас проинформировать, что Игорь (Мосийчук – ред.) действительно народный депутат Украины, но отныне он не будет представлять Радикальную партию", - сказал Ляшко.

"Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком, он заявил мне, что он подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я приветствую это его решение: баба с воза – кобыле легче", - добавил он.

Позже эту информацию подтвердил и сам Мосийчук на своей странице в Facebook.

"Хочу сообщить всем о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко. Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять. Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", - написал Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Также он поблагодарил Ляшко за сотрудничество и заявил, что не имеет "ни оснований, ни желания для любой вражды или противостояния" с бывшими коллегами по партии.

По словам нардепа, несмотря на состояние здоровья, не оставит общественную и журналистскую деятельность. "Надеюсь, что Бог даст сил продолжить и политическую деятельность. Сейчас определяюсь с дальнейшими действиями. Как только приму конкретное решение - сообщу общественности и СМИ", - сказал Мосийчук.

Почему Мосийчук покинул Ляшко?

Объяснения Игоря Мосийчука не объясняют по сути ничего. Видно только, что он хочет уйти пока без скандала, но не более.

"Страна" выяснила причины выхода нардепа из фракции, с которой он был прочно связан. И узнала, что на выход нацелены и другие фронтмены Радикальной партии.

Как сообщил нам источник в РП, основных причин "большого исхода" две:

Во-первых, при старом проходном барьере в Раду партия Ляшко скорее всего в парламент не проходит - свежие рейтинги дают ей около 3%. А на соглашение с Зеленским о снижении проходного барьера Ляшко идти отказался (впрочем, если бы даже согласился, то остальная Рада продавила бы обратное).

Поэтому многие нардепы-радикалы уже сейчас подыскивают себе другие партийные проекты или готовятся к заходу в Раду по мажоритарке.

Вторая причина, послужившая скорее всего катализатором разрыва с Мосийчуком, стал развод Ляшко с его давним спонсором - Ринатом Ахметовым.

По нашей информации, этот развод был цивилизованным, и главный радикал даже получил некие отступные за "беспорочную службу". Одновременно прекратилась медийная поддержка Ляшко на ресурсах Ахметова.

Недовольство партийцев, как утверждает собеседник "Страны", вызвал тот факт, что отступные прошли мимо соратников Ляшко, которые не получили ничего.

Скорее всего именно это и стало основной причиной выхода Мосийчука из партии. И это только начало раскола среди радикалов. По нашей информации окончательно он может оформиться 8 июня, на съезде Радикальной партии. Главные линии разлома - это отсутствие перспектив РП на выборах, формирование списка и финансовые вопросы.

По информации "Страны", следующим после Мосийчука может стать один из спонсоров партии Сергей Рыбалко, которого уже отлучили от контроля за Днепропетровской областью. Колеблется глава молодежного крыла Дмитрий Линько. А вот Андрей Лозовой, похоже, не покинет Ляшко.

В этой ситуации создателю Радикальной партии видится единственно возможная стратегия - стать в позу главной оппозиции к Зеленскому. Тем самым пытаясь заработать предвыборные очки и перетянуть тот электорат, который за эти два месяца успеет разочароваться в новом президенте.

Решает этот подход и более прикладные задачи: создает базу для ситуативных договорняков с тем же Порошенко, который также ведет игру против Зеленского и блокирует в Раде все его инициативы.