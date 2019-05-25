В аннексированном Крыму в Севастополе сгорел дельфинарий, животных удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС на полуострове.

Огонь охватил дельфинарий, находящийся на ул. Набережная Корнилова, 2, утром в субботу, 25 мая. Спасателям позвонил очевидец. Прибывшие на место пожарные выяснили, что огонь угрожает двум дельфинам, находящимся в крытом бассейне, потолок которого уже горел.

Спасатели эвакуировали млекопитающих. Дельфинов, которые весят по 300 килограммов, из помещения и на носилках перенесли в уличный плавательный бассейн.

Видео: YouTube/ Севастополь МЧС

Фото: 92.mchs.gov.ru

Напомним, в аннексированном Крыму браконьеры массово уничтожают дельфинов.

Также мы писали, что в Алуште развалился бассейн с дельфинами, вода хлынула на улицы, но животных спасли.