Почетный глава ПЦУ Филарет пришел в Михайловский Златоверхий монастырь на общую молитву к предстоятелю ПЦУ Епифанию в день его тезоименитства. Об этом сообщил пресс-секретарь ПЦУ Иван Сидор на своей странице в Facebook.

"Литургия в День тезоименитства (День ангела) предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Епифания. Под покровом Божией Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить митрополита Епифания и совместно помолиться патриарх Филарет", - сообщил священник.

Фото: Иван Сидор/Facebook

Отметим, 25 мая – День ангела у Епифания. Вероятно, Филарет приехал поздравить его, поскольку почетный глава ПЦУ не облачался, а значит, он не будет участвовать в совместной службе с главой ПЦУ. На данный момент продолжается богослужение.

Православная церковь 25 мая чтит память святителя Епифания, епископа Кипрского, который является небесным покровителем предстоятеля Православной церкви Украины. Святой Епифаний родился в городе Елевтерополь (Палестина). Он обратился к христианской вере после того, как увидел одного монаха по имени Лукиан, отдавшего нищему свою одежду. Святой Епифаний за свои подвиги сподобился дару чудо творения. Епифаний мужественно становился на защиту святой веры и осуждал ересь, разбивающую единство Христовой Церкви. Он был избран епископом города Саламин на Кипре. Епифаний умер в возрасте 93 лет.

Как сообщала "Страна", Синод ПЦУ запретил своим священникам баллотироваться в Верховную Раду.

Напомним, на Синоде ПЦУ не смогли убедить Филарета, что его Киевского патриархата больше нет.

Также мы писали, что Филарет заявил, что готов назвать поименно "промосковские силы", которые окружили главу ПЦУ Епифания.