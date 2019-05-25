В субботу, 25 мая, состоится первый ледовый матч за выход в финал Чемпионата мира по хоккею-2019 среди команд высшего дивизиона. Сборная России сыграет против команды Финляндии.

Начало матча в 16.15. Игра пройдет в столице Словакии - Братиславе на стадионе "имени Ондрея Непелы". В прямом эфире игру покажет "Первый канал".

"Страна" ведет текстовую трансляцию происходящего:

17.35 Сирена. Второй период завершен. Ничья на льду и на табло.

1 Шайба у хоккеистов сборной России

1 Вбрасывание в центре ледового поля. Играем дальше. Счет прежний: нуль-нуль.

2 Контратака финнов, бросок, вовремя подставлена клюшка защитником и мяч полетел выше ворот сборной России

4 Отличный диагональный пас Кузнецова на Нестерова! Бросок! И снова вратарь выручает сборную Финляндии!!! Он отбил шайбу плечом.

5 Быстро летят минуты на льду во втором периоде! Но шайбой уже больше владеют подопечные Ильи Воробьёва.

6 И вот уже финская контратака. А затем - шайбу отбирает Кучеров!

7 Вбрасывание в финской зоне

8 Не прошла передача на Григоренко, бывшего уже на "пятачке" перед финскими воротами!

10 Савинайнен попробовал бросить во воротам сборной России. Ему успешно помешал Зайцев

12 Бросок Гусева по финским воротам - вратарь отбил! А в ответной атаке на российские ворота отлично сыграл уже Василевский! Игра вратарей!

13 Игра через всё поле. Быстрые переходы команд в атаки. А сейчас - вбрасывание у ворот Василевского.

14 Момент у ворот Василевского. Но гола нет! Борьба, но финские хоккеисты пока сохраняют шайбу.

16 Вбрасывание у ворот сборной России. Но шайба у "красной машины".

17 Шайба у финнов. А команды - снова в равных составах.

19 Вбрасывание в зоне сборной Финляндии. Россия снова играет в меньшинстве.

17.02 С Богом! Поехали! Второй период начался!

16.59 Статистика первого периода

Фото: twitter.com/russiahockey

16.49 "Мы восемь игр так не играли", - отметил в перерыве защитник сборной России Никита Задоров.

Самый острый момент первой двадцатиминутки. Каапо Какко не забил.

Фото: championat.com

0.1 Финские хоккеисты перехватили шайбу, их попытка контратаки и сирена! Первый период завершен. Небольшой перерыв!

0.3 Бросок по воротам сборной Финляндии! Шайба у вратаря Ланкинена.

1 Россия с шайбой

2 Финны занервничали

3 Кирилл Капризов самостоятельно создал себе момент, бросил и выручил свою команду вратарь Финляндии Кевин Ланкинен!

4 Орлов, Зайцев, Додонов атака сборной России. Бросок - и шайба улетает за стекло.

5 На льду "пятерка" Анисимова

5 Хоккеисты Финляндии сумели перехватить шайбу и в ответной атаке вратарь России остановил ее на линии ворот. "Пожар" на льду! Но счет не открыт!

6 Бросок Овечика - мимо штанги, затем бросок Капризова. Гола нет, но шайба снова останется у сборной России.

8 Шайба у России

8 Опасная контратака сборной Финляндии. Выход 2 в 3, но безрезультатно.

9 Вбрасывание в зоне Финляндии. Затем бросок по финским воротам. Шайба попала в каску финскому вратарю. Пришлось чинить.

10 Опаснейший момент у ворот сборной России. Шайбу удалось отбить плечом. И в ответной атаке Овечкин, обыграв защитника, пробил по воротам соперников. Но снова выручил Финляндию вратарь.

10 Бросок Додона по финским воротам. Затем еще один - от другого российского хоккеиста. Шайба у вратаря Ланкинена.

11 Небольшая потасовка на льду

11 Шайба у ворот сборной России. Василевский отбил три броска подряд!

12 Составы снова равны. Пять на пять.

12 Шайба у ворот России.

13 Овечкин вернулся. И его удаленный оппонент тоже. 4-5 по игрокам.

14 И еще одно удаление у России. Три на четыре сейчас на льду.

14 Ответный бросок по воротам Ланкинена. Отбил вратарь Финляндии.

15 Бросок по воротам России. Не залетела шайба!

16 Обоюдное удаление. Каски и Овечкина попросили уйти с поля. У них штрафные минуты. По четыре хоккеиста на льду у России и Финляндии.

16 Обе команды провели смену звеньев. У России "пятерка" Анисимова на льду.

17 Бросок Малкина по финским воротам. Рикошет! Шайба отскочила в поле.

16.15 С Богом! Поехали! Матч начался! Первый 20-минутный период! Первая четверть.

16.09 Своими ожиданиями от игры поделился 18-летний нападающий сборной Финляндии, восходящая звезда команды Каапо Какко.

"Знаем, что у России очень хорошая команда с большим количеством игроков из НХЛ. Если мы сыграем так, как со Швецией, то победим.

Не знаю, что случилось после первых матчей, и я перестал забивать. У меня было так много шансов, но, думаю, шайба не шла в ворота. Выделю у россиян Кучерова, мне нравится его игра", - сказал он.

Персональный болельщик Каапо Какко pic.twitter.com/ans1A0vJgo — Лена Кузнецова (@lenavarvara12) 25 травня 2019 р.

В 2019 году Каапо Какко, как ожидается, появится на драфте (предсезонном выборе игроков) для команд НХЛ. Грядущий хоккейный сезон он, весьма вероятно, начнет уже в чемпионате США.

16.03 Уже вот-вот!

Раскатка перед полуфиналом Россия - Финляндия pic.twitter.com/wxXtpJ86la — Лена Кузнецова (@lenavarvara12) 25 травня 2019 р.

16.01 Сообщается, что перекупщики продают билеты на встречу хоккейных сборных России и Финляндии по 200 евро. До начала матча - менее 15 минут!

15.59 Определились стартовые составы команд:

Сборная Финляндии:

вратарь: Ланкинен (Олкинуора);

Первая пятерка: Лехтонен - Охтамаа, Оямяки - Тюрвяйнен - Раяла;

Вторая пятерка: Йокихарью - Линдбом, Какко - Маннинен - Песонен;

Третья пятерка: Каски - Миккола, Савинайнен - Куусела - Саллинен;

Четвертая пятерка: Койвисте - Хаканпяя, Анттила - Кивиранта - Ламмикко.

Сборная России:

Вратарь: Василевский (Георгиев);

Первая пятерка: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Вторая пятерка: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Третья пятерка: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Четвертая пятерка: Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.

15.49 Как тренируются подопечные Ильи Воробьёва:

Видео: youtube.com/Russia Hockey

15.45 На днях российский Санкт-Петербург получил право провести чемпионат мира по хоккею 2023 года. Отметим, что во Флориде (США) есть город Сент-Питерсберг (St. Petersburg).

15.42 После победного матча против США защитник сборной России отметил важность шайбы, забитой в начале матча. Также он поблагодарил болельщиков команды.

Видео: youtube.com/Russia Hockey

15.36. "На них смотреть приятно, на них смотреть здорово! Как сказал Павел Буре - главное играть в свой хоккей", - сказал автор этого предматчевого видео.

Видео: youtube.com/Будда Гришна

15.30

Сборная Финляндии в ходе группового этапа турнира одержала пять побед. Подопечные Юкки Ялонена обыграли команду Канады (3:1), Словакии (4:2), Дании (3:1), Британии (5:0) и Франции (3:0). В четвертьфинале они в драматичной борьбе вырвали победу у действующих чемпионов мира - сборной Швеции (5:4 ОТ).

15.28 Заявка сборной Финляндии:

Вратари: Кевин Ланкинен ("Рокфорд АйсХогз"), Вейни Вехвиляйнен ("Кярпят"), Юсси Олкинуора ("Пеликанс");

Защитники: Микко Лехтонен ("ХВ-71"), Оливер Каски ("Пеликанс"), Хенри Йокихарью ("Чикаго Блэкхоукс"), Петтери Линдбом ("Лозанна"), Миика Койвисто ("Динамо" Москва), Атте Охтамаа ("Кярпят"), Яни Хаканпяя ("Кярпят"), Никко Миккола ("Сан-Антонио Ремпэйдж");

Нападающие: Марко Анттила ("Йокерит"), Артту Иломяки ("Лукко"), Вели-Мати Савинайнен ("Йокерит"), Нико Ойямяки ("Таппара"), Юхани Тюрвайнен ("ХИФК"), Каапо Какко ("ТПС"), Тони Раяла ("Биль"), Эту Луостаринен ("КалПа"), Юэль Кивиранта ("Спорт"), Сакари Маннинен ("Йокерит"), Кристиан Куусела ("Таппара"), Йере Саллинен ("Эребро"), Харри Песонен ("Тайгерс"), Юхо Ламмикко ("Флорида Пантерз").

15.19 Нападающий сборной России Илья Ковальчук сказал, что ему не важно против кого играть в полуфинале чемпионата мира.

"Проще играть с системным соперником или с атакующей командой США?

- Я бы не сказал, что американцы вчера от атаки действовали. Даже когда проигрывали в две шайбы по ходу игры, ждали нас на красной линии, пока мы ошибку допустим. Неважно, с кем играть, это уже полуфинал чемпионат мира", - сказал он в интервью журналистам.

15.15 Появилась заявка сборной России на игру:

Вратари: 88 Андрей Василевский, 40 Александр Георгиев

Первая пятерка: 98 Михаил Сергачёв – 89 Никита Нестеров, 25 Михаил Григоренко – 11 Евгений Малкин (А) – 63 Евгений Дадонов

Вторая пятерка: 9 Дмитрий Орлов – 22 Никита Зайцев, 8 Александр Овечкин (8) – 92 Евгений Кузнецов – 77 Кирилл Капризов

Третья пятерка: 3 Динар Хафизуллин – 4 Владислав Гавриков, 97 Никита Гусев – 15 Артём Анисимов – 86 Никита Кучеров

Четвертая пятерка: 61 Никита Задоров, 71 Илья Ковальчук (К) – 13 Сергей Андронов – 7 Иван Телегин, 94 Александр Барабанов

Фото: twitter.com/russiahockey

15.10 Глава международной федерации хоккея с клюшкой Рене Фазель, по инициативе России, предложил создать рабочую группу, которая рассмотрит вопрос о возможном введении дня отдыха для спортсменов между полуфиналами и финалом чемпионата мира.

На текущий момент отдых для финалистов, равно как и команд сыграющих за третье место - не предусмотрен.

15.05 Хоккейные сборные России и Финляндии провели до этого матча 20 встреч. В одиннадцати из них победу праздновала "красная машина", в восьми матчах успеха достигали финны. Еще одна встреча завершилась миром.

Путь к матчу Россия-Финляндия

В своей отборочной группе чемпионата мира сборной Финляндии удалось финишировать на втором месте. Матчи финны и другие участники группы "А" проводили в Кошице и столичный полуфинал будет для подопечных Юкки Ялонена номинально будет "гостевым".

Фото: ru.wikipedia.org

Сборная России заняла в своей группе первое место. Подопечные Ильи Воробьёва оказались сильнее шведов, швейцарцев, чехов, латышей, итальянцев, австрийцев и норвежцев. Сегодняшний полуфинал в Братиславе будет для России номинально "домашним", так как матчи группового этапа чемпионата команда проводила в столице Словакии.

Фото: ru.wikipedia.org

Особенностью ЧМ-2019 является система, определяющая полуфинальные пары по рейтингу их выступления в своих группах.

Финишировавшая на первом месте Россия получила право сыграть со сборной, которая выступила чуть хуже. Этой командой стали США.

Сборная России

Подопечные Ильи Воробьева в четвертьфинале встретили с США одержали со счетом 4:3. Этот успех стал для России восьмым подряд на турнире.

Сборная России быстро поразила ворота США и доминировала в дебюте матча. При счете 4:2 американцы сняли своего вратаря и за счет лишнего "полевого" хоккеиста сумели сократить разрыв до минимума. Однако в концовке матча все американские атаки на ворота Андрея Василевского были успешно отбиты.

После матча журналистка американского The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала победную игру сборной России против США:

"На мой взгляд, у россиян абсурдная модель игры в нападении - они вечно бегут. Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это легкой атлетикой. Подопечные Блэшилла (тренер сборной США - прим.ред.) старались помешать им действовать в таком ключе", - заявила Робенхаймер.

Слова американской журналистки так прокомментировал главный тренер сборной России Илья Воробьев: "Прочитали. Посмеялся? В душе".

В четвертьфинале чемпионата мира российская "красная машина" могла сыграть и против сборной Швейцарии, но альпийская команда упустила победу над соперниками из Канады за 0,4 секунды до финальной сирены.

Сборная Финляндии

Оппонент России определялся в игре соседей по Скандинавии - Швеции и Финляндии. Этот матч стал драмой.

Хоккеисты сборной Швеции, в ранге действующих чемпионов мира, пропустили первыми, но затем сумели забить трижды. На счете 1:3 финны собрались и сравняли счет. Затем, в свою очередь, собрались и шведы - и снова вышли вперед.

За полторы минуты до финальной сирены финны сумели спастись и перевести игру в овертаймы. И в самом начале первого "овера" Маннинен - броском в "девятку" ворот соперника вывел суоми в полуфинал ЧМ-2019.

Таким образом шведы сложили полномочия лучших хоккеистов мира, получивших это право после побед на двух предыдущих чемпионатах, уже в первом раунде матчей на вылет нынешнего первенства.

Ожиданиями от предстоящего полуфинального матча поделился капитан сборной Финляндии Марко Анттила:

"Конечно, Россия - фаворит игры. Они отлично проводят турнир, выиграли все матчи здесь. У россиян прекрасная команда. Нам надо быть очень внимательными, особенно в начале матча. Нужно, чтобы вся пятёрка отрабатывала каждый эпизод, быть командой. Это должен быть действительно удачный день для нас, чтобы мы показали хороший хоккей. После победы над шведами сборная Финляндии обрела уверенность в себе. Если будем играть так, как хотим, у нас хорошие шансы на победу", - сказал он.

Хоккеисты сборных России и Финляндии выйдут на лед в 16.15. Матч пройдет ниже:

Фото: ru.wikipedia.org

В другом полуфинале встретятся сборные Чехии и Канады. Они начнут в 20.15 также на братиславском льду.

В 2011 году в Словакии уже проходил чемпионат мира по хоккею. Тогда первенство выиграла Финляндия.

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Напомним, как чемпион Украины торжественно закрыл хоккейный сезон на льду в Дружковке.