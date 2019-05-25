Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла участие в гала-вечере amFar, на котором собирали средства на борьбу со СПИДом, в рамках Каннского кинофестиваля. Фотографии с мероприятия она опубликовала в Instagram.

Первая ракетка Украины предстала перед гостями вечера в одновременно смелом и утонченном образе. На Свитолиной было прозрачное платье, а ее волосы были собраны в элегантную прическу.

На одном из снимков видна татуировка на левом бедре спортсменки - через прозрачную ткань платья просвечивается морда тигра.

Фото: Instagram/ elisvitolina

Напомним, Элина Свитолина зачехлила ракетку, пока не вылечит больное колено.

Также мы писали, что Элина Свитолина оплатила операцию травмированной на турнире в Риме украинской теннисистке.