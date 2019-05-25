В России не признают юрисдикцию Международного трибунала в Гамбурге, который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе. Здесь настаивают, что конвенция по морскому праву неприменима к данному спору. Об этом сообщает сайт МИД РФ.

"Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", - заявили в министерстве.

"Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", - добавили в МИД РФ.

Как сообщала "Страна", Россия не принимала участие в заседаниях трибунала. Решение суда было вынесено большинством в 19 голосов против одного. Голос против высказал российский судья Роман Колодкин, его возражения сводились к тому, что юрисдикция трибунала не распространяется на данный случай.

Напомним, что Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву для освобождения моряков. Иск был подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН. Также читайте о том, что в ООН признали захваченных РФ украинских моряков военнопленными.