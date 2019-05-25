УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь не ликвидированы из государственного реестра, поскольку патриарх Филарет не отдавал оригиналов документов, необходимых для этого.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал митрополит Львовский ПЦУ Макарий.

"Неправду говорили некоторые государственные чиновники, публично заявляя, что Киевский Патриархат ликвидирован. Дело в том, что почетный патриарх Филарет предоставил лишь копии, а не оригиналы документов, которые необходимы для ликвидации. Когда меня попросили сдать документы для ликвидации, я ответил, что до того времени, пока не увижу оригиналов с другой стороны, не отдам своих", – сказал Макарий.

По его словам внесение изменений в Устав ПЦУ с целью получения "независимости" от Константинополя, о котором говорил Филарет, может привести к отзыву Томоса.

"Это возможно, если такое безобразие продолжится, если недействующий патриарх продолжит в том же направлении и его будут поддерживать некоторые политики, а избранный Предстоятель, не действуя, будет молчать", – сказал Макарий.

Напомним, в мае Минкульт заявил, что УПЦ КП больше не существует.

После этого в ПЦУ заявили, что Филарет сам подписывал постановление о ликвидации УПЦ (КП), после чего ее устав аннулировали.

Однако в Минюсте заявили, что УПЦ КП никто не ликвидировал, она существует.