Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля и 24 украинских моряка, задержанные в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Facebook.

Международный трибунал, заседающий в Гамбурге, своим решением удовлетворил требования Украины. "Победа украинской команды в Международном трибунале в Гамбурге! ITLOS приказывает РФ освободить наши корабли и моряков, и вернуть их в Украину. Россия обязана немедленно выполнить приказ", - говорится в сообщении МИД Украины.

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что "приказ Трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно".

"Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву. Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ Трибунала. Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей", - прокомментировала Зелкаль решение суда.

Фото: facebook.com/lana.zerkal

Отметим, что Россия отказалась принимать участие в заседаниях трибунала. Решение суда было вынесено большинством в 19 голосов против одного. Его высказал российский судья Роман Колодкин, чьи возражения сводились к тому, что юрисдикция трибунала не распространяется на данный случай.

Напомним, что Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву для освобождения моряков. Иск был подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН. Также читайте о том, что в ООН признали захваченных РФ украинских моряков военнопленными.