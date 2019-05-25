Вчера, 25 мая, в Печерском районе Киева, на улице Драгомирова, на территории элитного комплекса "Новопечерские Липки" у главы Ассоциации защиты банков угнали автомобиль BMW Alpina. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Сообщается, что от действий угонщиков пострадала известный финансовый эксперт и глава Ассоциации защиты банков Оксана Чепижко. Потерпевшая обнаружила пропажу своего автомобиля около 23:00 в пятницу, 24 мая, и сразу же вызвала полицию.

Добычей угонщиков стала ее BMW Alpina. Вероятно, преступники отследили премиальный автомобиль и завладели им после тщательной подготовки. Не исключено, что они выполняли заказ именно на такую модель.

Полиция изучает записи с камер наблюдения в комплексе и на прилегающих улицах, чтобы выйти на след угонщиков. Заведено уголовное дело по ч.3 ст.289 УК Украины: "Незаконное завладение автотранспортом".

Сама потерпевшая полагает, что ее автомобиль забрали представители АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных преступным путем), так как ранее по решению суда Alpina была передана ей. Ранее АРМА передала авто в коммерческое использование ООО Лакшери Тран, которая, в свою очередь, передала его ООО Телеком Скай.

"Я как собственник, который на сегодняшний день не лишен права собственности на постоянной основе, отслеживала судьбу данного авто. Оно хранилось в том же паркинге, где у меня есть свое машиноместо. Вчера вечером, спустившись в паркинг, я случайно обнаружила, что на месте стоянки нет автомобиля. Я вызвала полицию и представителей Телеком Скай, поскольку авто передано им официально. Подозреваю, что за этим стоят незаконные действия АРМА и ООО Лакшери Транс", - рассказала Чепижко "Стране".

О потерпевшей

Из открытых источников известно, что Оксана Чепижко - общественный деятель, финансовый эксперт, исполнительный директор Ассоциации защиты банков, соучредитель общественной организации "RE: Старт". С декабря 2005 года – главный бухгалтер в научно-производственной фирме "Кродо". С июня 2014 года занимала пост главного бухгалтера ООО "Юнисон Групп", связанной с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, из-за которого Чепижко занимается АРМА.

С ноября 2014 года – глава Дирекции внутреннего аудита в компании по управлению активами "Юнисон Финанс", которая в феврале 2015 года была переименована в "Эксельсиор". В июле 2017 года Оксана Чепижко заняла пост директора компании по управлению активами фирмы.

Напомним, в Киеве на Печерске угнали четыре люксовых автомобиля на "бляхах".

Также мы писали, что полиция Киевщины накрыла банду из 12 угонщиков элитных авто.