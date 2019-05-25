Корпорация Google начала удалять смартфоны китайского производителя со своих сайтов после того, как отказалась от сотрудничества с Huawei и на фоне возобновления торговой войны США и Китая. Об этом сообщает gagadget.com.

Так, на сайте Android.com исчезли все упоминания о Huawei Mate X и P30 Pro, первый из которых находился в категории "новейшие и лучшие телефоны" по соседству с Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G и Xiaomi Mi Mix 5G. А Huawei P30 Pro был в списке смартфонов с лучшими камерами.

Фото: Android.com

Также "зачистке" подвергся Android Enterprise Recommended - список рекомендованных Android-устройств, которые полностью соответствуют требованиям Google и пользуются поддержкой компании.

Напомним, в Huawei объявили о выпуске собственной операционной системы Hongmeng вместо Android и Windows.

Ранее власти США выдвинули официальные обвинения против китайской IT-компании Huawei Technologies Co. США считают, что компания и ее руководство прибегали к банковскому и другим видам мошенничества.