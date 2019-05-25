Полиция двое суток проверяла сообщение о минировании 23 ТРЦ, аэропорта и железнодорожного вокзала в Харькове, но взрывчатку так и не нашла. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Эксперты двое суток тщательно обследовали 164 700 кв. м. помещений и 27 700 кв. м. прилегающей территории, эвакуировали 9700 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.

Проверка проводилась в ТРЦ на пр. Науки; пр. Победы; пр. Гагарина; пр. Петра Григоренко; пр. Московском; пл. Конституции; пл. Защитников Украины; пл. Павловской; ул. Клочковской; ул. Сумской; ул. Героев Труда; ул. Амурской; ул. Шевченко; ул. Плехановской; ул. Полтавский Шлях; ул. Академика Павлова; в поселке Малая Даниловка.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Телефонным хулиганам грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Напомним, 17 мая Харькове и Черкассах неизвестные заминировали свыше 30 торговых центров и больниц.

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