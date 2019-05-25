Почетный патриарх ПЦУ Филарет прокомментировал вчерашний Синод, на котором его не смогли убедить, что его Киевского патриархата больше нет. По заявлению самого Филарета, единственной целью этого собрания было желание уничтожить Киевский патриархат. Об этом он заявил в разговоре с журналистами "1+1".

"Синод, который проходил, был направлен на уничтожение Киевского патриархата, – сказал Филарет. – Сейчас происходит влияние на нашего предстоятеля этих промосковских сил, которые вошли. И их задача – разрушить Киевский патриархат".

Он также добавил, что в своей борьбе за Киевский патриархат сдаваться не намерен. "Увидите! Увидите, что я буду делать! Но я буду защищать Киевский патриархат, до конца!" – подчеркнул он.

При этом позже на Facebook-странице "почетного патриарха" появилось сообщение, что ПЦУ сохраняет внутренее единство. "Поместная Украинская Православная Церковь сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных все возникающие вопросы обсуждать и решать в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигания вражды, противостояния и разделения", – говорится в сообщении, опубликованном по итогам "Синода".

Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret

Также Филарет заявил о влиянии "промосковских сил" на "предстоятеля" Епифания, однако назвать эти силы он пока не может, но "чувствует".

Как сообщала "Страна", Филарет отказался подписать указ о верности ПЦУ.