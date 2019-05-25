Специальная антикоррупционная прокуратура намерена допросить экс-президента Петра Порошенко по делу о махинациях в сфере энергетики и коррупции в "Центрэнерго". Об этом со ссылкой на источники в САП пишут "Украинские Новости".

Петра Порошенко подозревают в том, что он причастен к преступной схеме, в рамках которой через компанию "Энергосеть" из государственных облэнерго выкачивались многомиллионные суммы.

В САП заявили, что экс-президент будет обязательно вызван и допрошен по этому делу. Дата допроса пока не определена, но, скорее всего, это случится в июне.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, какие дела открыли против Порошенко после инаугурации Зеленского.

Также про первые уголовные дела против Порошенко в блоке "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.