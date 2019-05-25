Телеведущая Маша Ефросинина сегодня, 25 мая 2019 года, отмечает юбилей, ей исполняется 40 лет.

Свой сороковой день рождения Маша Ефросинина встречает с мужем бизнесменом Тимуром Хромаевым в Италии, туда они прибыли накануне. Телеведущая активно размещала сториз в своем Instagram, в которых фигурировала гостиница Capri Palace, где они расположились с супругом. Пара пила вино, наблюдала закат, а Маша говорила о том, что она уже ощущает приближение праздника.

В день своего рождения телеведущая выложила в своем Instagram снимок, на котором она позирует в легком розовом платье со спущенной бретелькой, сидя на столе.

"Ну, что ж, теперь можно шалить!!!",- написала Маша.

Скриншот: Instagram/ mashaefrosinina

Отметим, Мария Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Она вела множество шоу, играла в театре, продвигает YouTube-канал, занимается общественной деятельностью, является почетным послом ООН в области народонаселения в Украине. У нее двое детей: дочь Нана Хромаева, которая родилась в 2004 году, и сын Александр Хромаев, который родился в 2014 году.

Напомним, Маша Ефросинина в Е-декларации оказалась владелицей дорогих украшений и 8,5 млн гривен.

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