Сегодня, 25 мая, узаконившие отношения Потап и Настя Каменских улетели в медовый месяц до 3 июня. Об этом журналистам "Страны" рассказали источники в окружении звездной пары.

Также стало известно, что молодожены отгуляли и второй день свадьбы (24 мая) в том же ресторане - Fabius. За столом собрались все только самые близкие люди, около 30 человек. Присутствующие пели душевные украинские песни и поздравляли влюбленных.

На странице Насти также появились фото у самолета вместе с супругом перед вылетом. Снимок певица сопроводила хэштегом #honeymoon и отметила любимого на фото.

Помимо снимка Настя опубликовала видео, как обнимает и целует супруга за трапезой, сидя в самолете. Отметим, что певица выглядит счастливой, а на ее лице нет и грамма косметики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #honeymoon @realpotap Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Май 2019 в 2:37 PDT

Журналистам "Страны" также стало известно, что Потап и Настя летели частным самолетом. С ними в салоне были также две подружки, одна из которых основатель и идейный вдохновитель креативного event-агентства GG Project Люда Голубицкая. Она непосредственно занималась организацией свадьбы.

Есть предположения, что практически вся свадьба была сделана по бартеру (договоренности на взаимовыгодных условиях), который включал пиар всех организаторов (включая ресторан и салон свадебных платьев) самой Настей в социальных сетях.

Как сообщала "Страна", на свадьбе Потапа и Каменских больше сотни гостей гуляли в модном загородном комплексе.

Также мы публиковали видео, как Потап и Настя Каменских на свадьбе вместе спели песню NK "Обіцяю".