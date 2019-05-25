Чешская автомобильная компания Skoda презентовала первые две модели из линейки электрокаров. Об этом пишет 3Dnews.

Первыми двумя представителями модельного ряда электрических автомобилей нового бренда стали Citigoe iV с электрическим двигателем и Superb iV с plug-in гибридной силовой установкой.

Citigoe iV, розничная стоимость которого, как ожидается, будет находиться в пределах $20 000, представляет собой компактный городской четырехместный автомобиль, который работает на основе электрического двигателя мощностью 61 кВт. В оснащении блок аккумуляторных батарей на 36,8 кВт·ч, благодаря которому запас хода электрокара равен 265 км.

При этом электрокар очень компактный: длина авто равна 3597 мм, а ширина — 1645 мм, при этом объем багажного отделения равен 250 л (посредством сложения сидений может быть увеличен до 923 л).

Superb iV имеет 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л. с., который дополняется электрической силовой установкой на 115 л. с. Комбинированная система позволяет получить мощность в 218 л. с., а крутящий момент достигает отметки в 400 Н·м. Электрический двигатель позволяет преодолеть 55 км на одном заряде, тогда как использование стандартного мотора увеличивает запас хода до 850 км.

В конструкции имеется блок аккумуляторных батарей на 13 кВт·ч. Автомобиль соответствует нормам Euro 6d TEMP, поскольку в комбинированном режиме выброс углекислого газа составляет всего 40 г/км.

Фото: 3dnews.ru

Напомним, Skoda отказалась строить завод в Украине.

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