Зеленского обязали рассмотреть петицию об отставке Богдана
На сайте главы государства опубликована петиция про отставку главы Администрации президента Андрея Богдана. По мнению автора петиции, назначение Богдана является нарушением закона.
Петиция была зарегистрирована на сайте главы государства 23 мая, и уже 25 мая, по состоянию на 10:50, набрала 25 тысяч подписей. Автором является Александр Василевский. "Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации Президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушения закона Об очистке власти (люстрации)", - говорится в тексте петиции.
Отметим, после вступления необходимого количества подписей петицию должен рассмотреть президент, однако сбор подписей продлится еще в течение 92 дней. Только после этого петицию сможет рассмотреть глава государства.
Скриншот: petition.president.gov.ua
Отметим, что на сайте президента Украины от 23 мая зарегистрирована еще одна петиция "Уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации Президента Украины", автором которой является Андрей Качор. Она также набрала свыше 16 тысяч подписей (и в течение 91 дня может добрать недостающее число).
Как сообщала "Страна", 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
Заместитель главы Администрации президента Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти.
"Администрация президента не является органом государственной власти, в администрация нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые есть в аппарате", - сказал Рябошапка.
Ранее в Минюсте также заявили, что глава АП Богдан попадает под люстрацию.