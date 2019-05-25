На сайте главы государства опубликована петиция про отставку главы Администрации президента Андрея Богдана. По мнению автора петиции, назначение Богдана является нарушением закона.

Петиция была зарегистрирована на сайте главы государства 23 мая, и уже 25 мая, по состоянию на 10:50, набрала 25 тысяч подписей. Автором является Александр Василевский. "Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации Президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушения закона Об очистке власти (люстрации)", - говорится в тексте петиции.

Отметим, после вступления необходимого количества подписей петицию должен рассмотреть президент, однако сбор подписей продлится еще в течение 92 дней. Только после этого петицию сможет рассмотреть глава государства.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Отметим, что на сайте президента Украины от 23 мая зарегистрирована еще одна петиция "Уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации Президента Украины", автором которой является Андрей Качор. Она также набрала свыше 16 тысяч подписей (и в течение 91 дня может добрать недостающее число).

Как сообщала "Страна", 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Заместитель главы Администрации президента Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти.

"Администрация президента не является органом государственной власти, в администрация нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые есть в аппарате", - сказал Рябошапка.

Ранее в Минюсте также заявили, что глава АП Богдан попадает под люстрацию.



