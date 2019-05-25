После ухода со своего поста Петр Порошенко стремительно теряет политический капитал. Вчера даже верный БПП решил избавиться от имени экс-президента в своем названии.

"Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" меняет название - такое решение принял съезд партии. Поддержав предложение общественных активистов, озвученное во время форума ОО "Солидарное дело общин", который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое название - партия "Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.

Старая партия под новым названием также объявила, что 31 мая, уже под обновленным брендом, проведет свой съезд. На нем она решит, что пойдет на досрочные выборы в парламент.

Сам Порошенко, по идее, останется руководить бывшим блоком своего имени. Однако стремление убрать это имя из названия говорит о том, что Петр Алексеевич в бывшей партии власти оценивается как фигура токсичная.

"Страна" опросила политологов и узнала, что значит переименование БПП.

"Рейтинг продолжает падать"

По мнению Костя Бондаренко, смена имени связана с продолжающимся падением личного рейтинга Порошенко.

"В этой ситуации Петр Алексеевич решил, что один раз он уже проиграл с 24% и понимает, что на парламентских выборах ему этого и результата не достичь. Сколько он сможет набрать? Рейтинг продолжает падать, возможно, около 8%. Он хочет сохранить себя для будущего. Он обещал реванш, хочет вернутся. Надеется, что люди забудут. Не хочет персонализировать и это поражение на себе. Но это все для него, как мертвому кадило", - рассказал политолог "Стране".

Андрей Золотарев также считает, что дело связано со значительным антирейтингом экс-президента.

"Это очевидно, что Блок Петра Порошенко нуждался в ребрендинге. Учитывая значительный антирейтинг. Как говорится, не тушкой, а чучелом. Но чучело сейчас сидит в чулане и никуда не денется. Человек с антирейтингом больше 50% априори токсичен. Как Яценюк, не смотря на всю его поддержку Вашингтоном. Если его ненавидит большая часть общества- что не делай, он ухайдохает любое действие. Порошенко же сейчас надо остаться в политике, но его имя на знаменах- это минус. Тем более, если сейчас еще начнут вылезать нюансы его уголовных дел. Я не из числа тех, кто бросает камни в технологов Порошенко. Они выжимают максимум из ситуации. Показать новый БПП, новые лица, а не старые и запачканные. Это сейчас правильный подход. Порошенко вроде и нет, но он есть", - Андрей Золотарев, политолог.

Попытка смены формата

Политолог Владимир Фесенко заявил "Стране", что Порошенко пытается показать, что он меняет формат, однако его партия все равно останется на позициях "воинствующего патриотизма".

"Смена названия свидетельствует о том, что может поменяться формат. Будет "Европейская солидарность", как уже говорят в СМИ. Но стоит дождаться съезда партии и тогда все станет известно. Тогда мы узнаем и новое название, и списки в партии. Этот ребрендинг- тактический ход, элемент обновления. Партия, как и сам Порошенко, хотят показать, что они меняются. Делают акцент не на личностях, а на идее. Сама идея ребрендинга рассматривается уже давно, года два. Поражение на выборах стало толчком. Идеология самой партии врядли сильно изменится. Останется воинствующий патриотизм, воинствующая интеграция, оппозиция Зеленскому. Именно воинствующая. Но поможет ли это- не думаю. Вероятнее всего, партия Порошенко возьмет на парламентских выборах существенно меньше, чем сам Порошенко получил в первом туре президентских выборов", - говорит Фесенко.

С тем, что у Порошенко пытаются выйти за рамки своей ниши, согласен и политический эксперт Руслан Бортник. Смена фамилии, по его мнению, решает и еще одну задачу - возможное объединение "Европейской солидарности" со "Слугой народа", чего политолог не исключает.

"Все, что мы видим, это только элемент ребрендинга партии под названием Блок Петра Порошенко. Нужно это чтобы к выборам уйти от значительного антирейтинга личного Петра Порошенко. Эту условные -73%. И самой партии нужно выходить за рамки узкой, ими же созданной, политической ниши. Пойдет ли сам Петр Алексеевич во главе партии- возможно. Ведь ему необходим мандат, как элемент защиты, в случае, если на него будут возбуждены дела. Но пока сложно прогнозировать, поможет ли это в действительности. Партия, вероятно, все-таки пройдет в парламент и уйдет в оппозицию. Возможно в будущем, если начнется развал в новосозданной партии "Слуга народа", у БПП появится шанс объединится с отдельными их частями", - говорит политолог "Стране".

"Порошенко будет влиять из-за кулис"

Политолог Вадим Карасев считает, что дистанциирование Порошенко от управления партией продолжится - чтобы эффективнее влиять на ситуацию "из тени".

"Блок Петра Порошенко задумал провести тотальный ребрендинг. Токсичных депутатов отправить на мажоритарку, списки же нашинковать новыми и незапачканными. Самому же, скорее всего, идти по списку и получить иммунитет от возможного судебного преследования. НО в этой ситуации ни в коем случае не быть официальным лидером, а занять ситуацию а-ля Качинский (Лех Качинский, один из бывших лидеров партии "Право и справедливость" в Польше - ред.), который не занимал ни одной должности, но являлся неофициальным лидером партии. Так и Порошенко - из-за кулисы влиять на парламентские расклады и, возможно, на работу правительства. Частично этот ребрендинг может помочь, но необходимо больше времени. Скорейшие выборы БПП выгодны, пока не развеялась инерция второго тура. Но все равно токсичность, как самого Порошенко, так и его клана все равно не позволяет создать успешный ребрендинг и полностью вывести токсины из организма партии. Там более, при наличии такого соперника, как Святослав Вакарчук", - заявил Карасев "Стране".