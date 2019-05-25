Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала видео обучения студентов-медиков из тернопольской университетской клиники со словами "Учиться, учиться, учиться", которые принадлежит Ленину. Видео Ульяна Супрун разместила на своей странице в Facebook.

Отметим, что известные слова Ленина "учиться, учиться и учиться" были написаны им в работе "Попятное направление русской социал-демократии", написанной в конце 1899 и опубликованной в 1924 году в журнале "Пролетарская революция" № 8-9:

"В то время, как образованное общество теряет интерес к честной, нелегальной литературе, среди рабочих растет страстное стремление к знанию и к социализму, среди рабочих выделяются настоящие герои, которые - несмотря на безобразную обстановку своей жизни, несмотря на отупляющую каторжную работу на фабрике, - находят в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться и вырабатывать из себя сознательных социал-демократов, "рабочую интеллигенцию".

Данная ленинская фраза стала в СССР крылатой и висела практически в каждой школе.

Напомним, на сессии ВОЗ Супрун предложила исключить Россию из Совета безопасности ООН.

Напомним, Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского.

Также мы писали, что в команде Зеленского не видят Ульяну Супрун на посту главы Минздрава.