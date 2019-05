В субботу, 18 мая, когда в день финала "Евровидения-2019" в Иерусалиме ортодоксальные представители еврейской общины выступили с протестами из-за проведения конкурса в Израиле, местная полиция использовала женщин, чтобы разогнать митингующих.

Правоохранители попросили четырех женщин оголить верхнюю часть тела, оставшись в нижнем белье. Из-за этого участники митинга были вынуждены отвернуться и разойтись. Дело в том, что ультраортодоксальным евреям запрещено смотреть на незнакомых голых женщин. Видео нестандартного разгона опубликовано в Twitter журналиста BBC Тома Бейтмана.

Отметим, что ортодоксальные евреи строго соблюдают религиозный закон, запрещающий работу в Шаббат, еженедельный выходной день с захода солнца в пятницу до наступления темноты в субботу. Сотни ультраортодоксальных евреев устроили протест из-за того, что проведение конкурса оскверняет святой день.

Standoff - women in bras vs ultra-orthodox Jewish protesters against #Eurovision being held on their sabbath pic.twitter.com/V3ppK5DynY