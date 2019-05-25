НАТО впервые за долгое время изменит военную стратегию из-за новых вызовов безопасности и ядерной угрозы со стороны России. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет Die Welt.

Впервые за десятилетия НАТО хочет представить новую военную стратегию. По словам Столтенберга, военные эксперты приняли ее на этой неделе. По словам главы НАТО, это обусловлено тем, что с 2014 года на востоке и юге возникли "новые условия безопасности" и новые вызовы. Кроме того, Россия все чаще использует "ядерную угрозу" против Запада.

"Речь идет о полной защите и способности обеспечить стабильность в будущем. Это иногда требует новых военных концепций", - пояснил Йенс Столтенберг.

Также Германия призывает НАТО увеличить расходы на оборону - и "не для того, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа". По мнению Столтенберга, это позволит повысить военный потенциал союза.

Напомним, Трамп заявил, что страны НАТО беспрецедентно увеличат свои расходы на оборону.

Также мы писали, что Столтенберг останется главой НАТО до 2022 года.