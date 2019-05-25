Верховный суд Бразилии признал гомофобию и трансфобию преступлениями. Иррациональный страх перед гомосексуальными мыслями, поведением и людьми 6 из 11 судей приравнять к расизму. Правонарушителям может грозить до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщает ВВС.

ЛГБТ-активисты считают, что решение суда даст представителям сообщества, которые регулярно сталкиваются с нападениями и травлей, реальную защиту. По данным правозащитной организации Grupo Gay da Bahia, только в течение этого года в Бразилии был убит 141 представитель ЛГБТ.

Католическая церковь, которая имеет в Бразилии значительное влияние, часто критически высказывается в отношении гомосексуалов, а президент Жаир Болсонару, который имеет большую поддержку консервативно настроенных избирателей, открыто называет себя гомофобом. В одном из своих интервью он сказал, что лучше бы имел мертвого сына, чем сына-гомосексуала.

"Гомофобия - это так же тревожно, как физическое насилие", - говорит вице-президент Верховного суда Луис Фукс.

Решение суда означает, что гомофобные преступления должны караться по тем же принципам, что и расистские, пока бразильский парламент не одобрит отдельный закон для защиты представителей ЛГБТ. Напомним, в 2013 году Бразилия легализовала однополые браки, также однополым парам разрешено усыновлять детей.

Как сообщала "Страна", скандального президента Бразилии прозвали "Трампом из тропиков". Ультраправый экс-военный Жаир Болсонару у многих вызывает беспокойство из-за обещаний устранить своих политических оппонентов. Также он известен провокационными заявлениями в адрес женщин, геев и расовых меньшинств.