Минфин США отложил редизайн банкноты в 20 долларов. На ней должен был исчезнуть портрет президента США Эндрю Джексона (середина 19 века).

Об этом сообщает Spiegel.

Вместо него хотели поставить изображение негритянки Гарриет Табмен - активистки и борца против рабства того же исторического периода. Однако такие изменения решили отложить на десять лет.

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил это необходимостью более тщательно защитить купюру от подделок. Однако в СМИ обсуждается и другой аспект: считается, что Джексона на купюре хочет оставить Дональд Трамп, который считает происходящее "играми в политкорретность".

Джексона хотели убрать с купюры, поскольку этот президент известен своими репрессиями против негритянских рабов и коренного населения Америки - индейцев. Он лично подавлял восстания рабов в качестве армейского офицера.

В той же логике на купюру хотели поставить Гарриет Табмен - он сама бежала от жестокого рабовладельца и помогала освобождать других рабов. Однако у Трампа усматривают в этом идеологический "подкоп" под его антимигрантскую политику.

Ранее Дональд Трамп возобновил строительство нефтепровода через резервацию индейцев сиу.

В марте вероятный кандидат в президенты США от демократов Джулиан Кастро пообещал потомкам негритянских рабов компенсации за рабство.