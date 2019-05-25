Трамп не захотел менять портрет Эндрю Джексона на борца за права негров Гарриет Табмен

Минфин США отложил редизайн банкноты в 20 долларов. На ней должен был исчезнуть портрет президента США Эндрю Джексона (середина 19 века).

Об этом сообщает Spiegel

Вместо него хотели поставить изображение негритянки Гарриет Табмен - активистки и борца против рабства того же исторического периода. Однако такие изменения решили отложить на десять лет. 

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил это необходимостью более тщательно защитить купюру от подделок. Однако в СМИ обсуждается и другой аспект: считается, что Джексона на купюре хочет оставить Дональд Трамп, который считает происходящее "играми в политкорретность". 

Джексона хотели убрать с купюры, поскольку этот президент известен своими репрессиями против негритянских рабов и коренного населения Америки - индейцев. Он лично подавлял восстания рабов в качестве армейского офицера. 

В той же логике на купюру хотели поставить Гарриет Табмен - он сама бежала от жестокого рабовладельца и помогала освобождать других рабов. Однако у Трампа усматривают в этом идеологический "подкоп" под его антимигрантскую политику.  

Ранее Дональд Трамп возобновил строительство нефтепровода через резервацию индейцев сиу.

В марте вероятный кандидат в президенты США от демократов Джулиан Кастро пообещал потомкам негритянских рабов компенсации за рабство.

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