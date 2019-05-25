В субботу, 25 мая, состоится полуфинальный матч Чемпионата мира по хоккею. Россияне сразятся с финнами за путевку в финал.

Игра стартует в 16:15 по киевскому времени на стадионе имени Ондржея Непелы в Братиславе. Посмотреть полуфинал Чемпионата мира по хоккею в Украине можно будет на телеканале XSPORT. Кроме того, транслировать игру будут белорусский телеканал "Беларусь 5" и российский "Первый канал".

Любопытно, что россияне встречались с финнами совсем недавно: 4 мая прошла игра в рамках Евротура. Сборная РФ проиграла сборной Финляндии со счетом 1:3, несмотря на это, шанс взять реванш у нее есть - российские хоккеисты неплохо показали себя в рамках предыдущих игр чемпионата. При этом это первый их шанс пройти в финал ЧМ за последние четыре года.

Что касается сборной Финляндии, это очень молодая, но весьма перспективная команда. Это видно по их игре в рамках чемпионата: они с легкостью обыграли канадцев со счетом 3:1, правда, в следующей игре уступили американцам 0:2. Зрелищным был матч со сборной Швеции, который закончился со счетом 5:4.

Также в субботу, 25 мая, будет проходить и второй полуфинал Чемпионата мира по хоккею. Сборная Канады сразится со сборной Чехии на стадионе "Ондрей Непела Арена". Игра стартует в 20:15 по киевскому времени. По ее завершению будет понятно, кто выйдет в финал ЧМ.

Напомним, появились фото, как хоккеисты сборной России после победы над чехами выпили 160 бокалов пива.

Также мы писали, что Путин накануне старта чемпионата мира по хоккею снова вышел на лед.